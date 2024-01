CodeMill AB Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment für die Codemill-Aktie wurde kürzlich analysiert, und es wurde festgestellt, dass es weder besonders positiv noch negativ ist. Dies führte zu einer neutralen Bewertung. Die technische Analyse ergab, dass die Aktie im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittswerten sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis unterbewertet ist, was zu einer schlechten Bewertung führte. Die Diskussionsintensität im Internet war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis ergab, dass Codemill weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt wurde die Codemill-Aktie in den verschiedenen Analysen mit einem neutralen Rating bewertet.

