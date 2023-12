Codan Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Betrachtung von Codan-Australia zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Codan-Australia einen Wert von 43,24, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert, der ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Codan-Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage zeigen unterschiedliche Bewertungen. Während der langfristige Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung ergibt, erhält die Aktie auf Basis des kurzfristigen Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Codan-Australia wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutralen Einschätzungen und vereinzelten positiven Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Codan-Australia insgesamt eine "Gut"-Bewertung.