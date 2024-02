Coda Octopus Aktie: Das war ja klar …

Die Coda Octopus Aktie wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse auf Basis des Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen Wert von 22,5, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Coda Octopus Aktie. In den vergangenen Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Beobachtung und Auswertung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Dividendenrendite für Coda Octopus beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.