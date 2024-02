Coda Octopus Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Coda Octopus-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit für Coda Octopus in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Coda Octopus-Aktie ein Durchschnitt von 7,18 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,545 USD, was einem Unterschied von -22,77 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,94 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,65 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Coda Octopus somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Coda Octopus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende ist Coda Octopus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 11569,63 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht".