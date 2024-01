Coda Octopus Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Für die Coda Octopus liegt der RSI bei 31,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,74 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Coda Octopus derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,49 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,185 USD um -17,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die Betrachtung der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 6,19 USD, was einer Abweichung von -0,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einer neutralen Bewertung. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Coda Octopus-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Coda Octopus. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in dieser Zeit insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung mit einem Bewertungsfaktor "Gut" für die Aktie.