Coda Octopus Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Coda Octopus-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,99 USD liegt, was einer Abweichung von -20,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,28 USD, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Coda Octopus-Aktie beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten zu einem geringeren Ertrag von 11546,52 Prozentpunkten führt. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coda Octopus bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,1 zu einer unterbewerteten Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Coda Octopus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen auch negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.