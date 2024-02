Coda Octopus Aktie: Knallt es bald?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coda Octopus herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65 Punkten, was darauf hinweist, dass Coda Octopus weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,11, was bedeutet, dass Coda Octopus überkauft ist. Insgesamt erhält das Coda Octopus-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coda Octopus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,22 USD. Der letzte Schlusskurs (5,51 USD) weicht somit um -23,68 Prozent ab. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -7,39 Prozent. Die Coda Octopus-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung bei Coda Octopus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coda Octopus beträgt 19, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 62. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Coda Octopus daher unterbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.