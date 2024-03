Coda Minerals Ltd Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten vier Wochen konnte bei Coda Minerals eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 32,76, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 55,32 führt zu einer neutralen Einstufung, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses.

Die Anleger haben Coda Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Coda Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,12 AUD liegt, was einer Abweichung von -29,41 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,12 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Coda Minerals-Aktie basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.