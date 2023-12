Cocrystal Pharma Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in letzter Zeit stand die Aktie von Cocrystal Pharma im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Überwiegend wurden positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Cocrystal Pharma auf langfristiger Basis positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine positive Bewertung, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 35 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Cocrystal Pharma derzeit bei 2,22 USD. Da der Aktienkurs bei 1,89 USD liegt, wird die Aktie daher negativ eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der GD50 derzeit bei 1,76 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cocrystal Pharma-Aktie weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis, der bei 47,4 liegt, wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Cocrystal Pharma-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength Index.