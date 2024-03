Cocrystal Pharma Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Cocrystal Pharma mit schlechter Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Aktie von Cocrystal Pharma verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent deutlich niedriger ist. Diese Differenz von -2,72 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cocrystal Pharma liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,04 USD gesehen, während der aktuelle Kurs bei 1,47 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,94 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 1,57 USD eine Distanz von -6,37 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich demnach, dass die Aktie von Cocrystal Pharma in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.