Darauf haben alle McKesson-Anleger gewartet!

In den letzten zwei Wochen wurde Mckesson von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Fazit der Redaktion, die verschiedene Kommentare und Wortmeldungen analysiert hat, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und kam zu dem Ergebnis, dass es 9 positive und 0 negative Signale gab. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. In diesem Zeitraum bewerteten 2 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als neutral und 0 als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 514,75 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (534,18 USD) einem möglichen Rückgang von -3,64 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Mckesson-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mckesson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 453,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (534,18 USD) liegt deutlich darüber (+17,68 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (508,6 USD) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+5,03 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mckesson-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung für Mckesson in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.