Cocoon Holdings Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von Cocoon zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cocoon derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,25 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,21 HKD) um -16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,19 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +10,53 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cocoon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cocoon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung des Sentiments und der Anleger-Stimmung.