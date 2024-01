Cocoon Holdings Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt interessante Ausprägungen bei Cocoon. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird Cocoon auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft höher als der Kurs der Aktie, was einer Abweichung von -16 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs von +10,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Cocoon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch im etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis. Somit erhält Cocoon eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.