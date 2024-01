Cocolonet Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu seiner Zeit. In Bezug auf die Cocolonet-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Cocolonet in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cocolonet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 990,42 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 983 JPY weicht somit um -0,75 Prozent ab und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (981,3 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,17 Prozent) auf ein "Neutral"-Rating hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cocolonet festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten ausgemacht werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Cocolonet in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.