Cocolonet Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cocolonet neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cocolonet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,6 und ein Wert für den RSI25 von 46,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cocolonet-Aktie beträgt derzeit 990,24 JPY, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 1010 JPY liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 992,74 JPY, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Cocolonet geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Cocolonet in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Cocolonet basierend auf den genannten Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.