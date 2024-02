Cocolonet Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Cocolonet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 989,82 JPY verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1015 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit 993,72 JPY ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von +2,14 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz werden bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Cocolonet in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was wiederum als "Neutral"-Einstufung interpretiert wird. Insgesamt erhält Cocolonet also auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für die Cocolonet-Aktie liegt aktuell bei 51,54, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Cocolonet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cocolonet daher auch von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass Cocolonet aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet eine "Neutral"-Bewertung erhält.