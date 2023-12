Cochlear-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Cochlear":

In den letzten Wochen konnte bei Cochlear keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Cochlear daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Cochlear liegt derzeit bei 1,59 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 102,22 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Mit einer Differenz von 100,63 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cochlear-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 250,54 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 300,41 AUD liegt, was eine Abweichung von +19,91 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 266,66 AUD, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt, und somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Cochlear in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Gut".