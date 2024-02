Cochlear Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Cochlear hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 37 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -10,4 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,4 Prozent im Branchenvergleich für Cochlear. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" konnte Cochlear mit einer Rendite, die 48,41 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, überzeugen. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Cochlear liegt bei 260,68 AUD, während der Aktienkurs bei 331 AUD liegt, was einer Überperformance von +26,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 298,52 AUD um +10,88 Prozent über dem Durchschnitt, was die Aktie erneut als "Gut"-Wert auszeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cochlear-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Cochlear somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cochlear derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund einer großen Differenz von 100,78 Prozentpunkten.