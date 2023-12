Cochlear Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Cochlear":

Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens Cochlear führt zu einer geringen Dividende und wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 1,59 %, was im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen Ertrag von 100,77 Prozentpunkten niedriger ausfällt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 64, was bedeutet, dass die Börse 64,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Cochlear zahlt. Dies ist 79 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 35 und führt zu einer Überbewertung des Unternehmens.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Cochlear in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,19 Prozent, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine Outperformance von +55,13 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite 60,38 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Cochlear-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der Schlusskurs der Cochlear-Aktie liegt sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.