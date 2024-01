Coca-cola Bottlers Japanadr Aktie: Das macht sprachlos!

Die Coca-Cola Bottlers Japan-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite beträgt 2,41 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Coca-Cola Bottlers Japan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,91 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +20,32 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der Getränkebranche, die durchschnittlich um 21,58 Prozent gestiegen sind. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von Coca-Cola Bottlers Japan mit 19,14 Prozent über dem Durchschnitt um 22,76 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Coca-Cola Bottlers Japan-Aktie am letzten Handelstag bei 2024,5 JPY lag, was einem Unterschied von +17,32 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 1725,62 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (2005,71 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coca-Cola Bottlers Japan-Aktie mit einem RSI-Wert von 66,67 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

