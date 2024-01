Coca-cola Bottlers Japanadr Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, wenn es um Coca-Cola Bottlers Japan geht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten sieben Tage liegt bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,34) führt zu derselben Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coca-Cola Bottlers Japan.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 52,3 Prozent erzielt, was 31,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 23,53 Prozent, und Coca-Cola Bottlers Japan liegt aktuell 28,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Coca-Cola Bottlers Japan derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Getränkebranche. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Coca-cola Bottlers Japanadr-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-cola Bottlers Japanadr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-cola Bottlers Japanadr-Analyse.

Coca-cola Bottlers Japanadr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...