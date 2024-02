Coca-cola Bottlers Japanadr Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Coca-Cola Bottlers Japan liegt der RSI bei 91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Coca-Cola Bottlers Japan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 370,84 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das verhältnismäßig hohe KGV führt zu einer Einstufung als "teuer" auf der Basis fundamentaler Kriterien und daher zu einer Bewertung als "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Coca-Cola Bottlers Japan eine Rendite von 52,3 Prozent erzielt hat, was deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zur Getränke-Branche liegt die Rendite mit 26,09 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie von Coca-Cola Bottlers Japan über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich also für Coca-Cola Bottlers Japan eine eher negative Bewertung aufgrund des überkauften Zustands und des hohen KGV, obwohl die Aktie eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr verzeichnet hat.