Coca-cola Bottlers Japanadr Aktie: Alles nach Plan!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Coca-Cola Bottlers Japan auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Coca-Cola Bottlers Japan in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" bewertet, da die Stimmung als positiv eingestuft wird.

Die Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglichen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Coca-Cola Bottlers Japan festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Coca-Cola Bottlers Japan daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich eine Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie von Coca-Cola Bottlers Japan beträgt derzeit 1694,44 JPY, während der letzte Schlusskurs (2003,5 JPY) deutlich darüber liegt (+18,24 Prozent Abweichung im Vergleich). Aufgrund dieser Analyse erhält Coca-Cola Bottlers Japan eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1970,07 JPY, was eine ähnliche Höhe zum letzten Schlusskurs bedeutet (+1,7 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Coca-Cola Bottlers Japan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola Bottlers Japan 366. Im Vergleich haben Unternehmen aus der Getränkebranche im Durchschnitt ein KGV von 44. Somit ist Coca-Cola Bottlers Japan aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

