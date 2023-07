Coca-Cola: Das wahre Kursziel - 63,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie ist derzeit unterbewertet, so die Analysten. Das zugrundeliegende Potenzial entspricht einem Anstieg von +18,18% auf den aktuellen Preis.

• Am 11.07.2023 lag das Minus bei -0,30% für die Aktie von Coca-Cola.

• Ein mittelfristiges Kursziel von 63,74 EUR wurde identifiziert.

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beträgt 4,15 nach zuvor ebenfalls 4,15.

Am Finanzmarkt verzeichnete Coca-Cola gestern eine Kursentwicklung von -0,30%. Insgesamt hat sich der Aktienkurs in den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Handelswoche um -3,11% reduziert. Offensichtlich herrscht am Markt derzeit Pessimismus vor.

Ob Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls scheint eindeutig zu sein.

Im Durchschnitt schätzen...