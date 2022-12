Coca-Cola kann (und sollte!) die Dividende stärker erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola (WKN: 850663) und die Dividende sind für viele Einkommensinvestoren das relevante Thema. Beim Dividendenkönig ist die Erwartungshaltung an eine Erhöhung der Ausschüttungssumme je Aktie ziemlich hoch. Alleine die Historie und die Tradition verpflichtet.

Mit Blick auf die Historie ist es wahrscheinlich, dass das Management des Getränkekonzerns eine Erhöhung der Dividende zu Anfang des neuen Jahres bekannt gibt. Auch im Jahr 2022 sowie in den jeweiligen Jahren davor ist mit der ersten Auszahlung in einem jeden Jahr die Ausschüttungssumme je Aktie angehoben worden.

Entsprechend dürfte zu Beginn des Jahres 2023 die Erwartungshaltung hoch sein. Coca-Cola kann und sollte jedoch auch liefern. Sehen wir uns gute Gründe für eine solche These an.

Coca-Cola: Darum kann … und sollte man bei der Dividende liefern

Die Aktie von Coca-Cola hat im letzten Jahr bereits die Dividende einmal etwas deutlicher erhöht. So stieg die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,42 US-Dollar auf 0,44 US-Dollar im Quartal. Ein Dividendenwachstum von 4,8 % setzte sich zu den vorherigen Wachstumsraten von ca. 2,5 % entsprechend ab.

Allerdings wäre mehr auch durchaus denkbar. Coca-Cola verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich ein Ergebniswachstum je Aktie von 6 bis 7 % im Jahresvergleich. Lediglich ungünstige Währungseffekte verhindern ein deutlich stärkeres Wachstum. Allerdings könnte das Management auch mit diesen Wachstumsraten die Dividende je Aktie noch deutlicher erhöhen, ohne das Ausschüttungsverhältnis negativ zu beeinflussen. Wobei der freie Cashflow mit 10,5 Mrd. US-Dollar ebenfalls hoch bleiben sollte (wenngleich nicht auf Höhe des Vorjahres aufgrund höherer Investitionen).

Trotzdem besitzt Coca-Cola insgesamt das Fundament, um sich eine noch höhere Dividende zu leisten. Natürlich muss das Management Maß halten, schließlich legt man mit den jeweiligen Erhöhungen auch die Messlatte für zukünftige Jahre fest. Als Dividendenkönig mit Qualität und Pricing-Power könnte jedoch mit Dividendenwachstum, das mit der Teuerungsrate ansatzweise Schritt hält, ein neuer Grund für eine Investitionsthese entstehen.

Seien wir gespannt

Bei Coca-Cola ist für mich das Fundament für ein starkes Dividendenwachstum gegeben. Die Dividende je Aktie könnte im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich gesteigert werden. Mindestens zwei US-Cent je Aktie, interessant wären drei US-Cent je Aktie, könnten für mich eine logische Konsequenz sein.

Das operative Zahlenwerk gäbe es jedenfalls her. Zu Anfang des neuen Jahres dürften wir wissen, was an meiner These dran ist. Der Raum ist vorhanden, aber wir müssen bedenken: Trotzdem ist eine bewusste Entscheidung dafür nötig.

