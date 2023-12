Coca-Cola West Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola Bottlers Japan liegt derzeit bei 366,27, was 791 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Coca-Cola Bottlers Japan eine Rendite von 41,91 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Getränke" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 21,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Coca-Cola Bottlers Japan mit 20,21 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Coca-Cola Bottlers Japan langfristig eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, liegt Coca-Cola Bottlers Japan mit einer Dividende von 2,41 % leicht über dem Branchendurchschnitt der Getränkebranche von 1,93 %. Die Differenz von 0,48 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

