Coca-Cola West Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Coca-cola Bottlers Japan wird von Experten als überbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 201,17, was einem Abstand von 472 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,17 entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,46 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Coca-cola Bottlers Japan-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coca-cola Bottlers Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1833,08 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 2199,5 JPY um +19,99 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1934,16 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von 2199,5 JPY eine Abweichung um +13,72 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche erzielte die Aktie von Coca-cola Bottlers Japan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,03 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,57 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Coca-cola Bottlers Japan mit 27,38 Prozent über dem Durchschnittswert von 22,65 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.