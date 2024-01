Coca-Cola West Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Aktienkurs von Coca-Cola Bottlers Japan hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,91 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt, die eine mittlere Rendite von 21,72 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Getränkebranche von 20,19 Prozent liegt Coca-Cola Bottlers Japan deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Coca-Cola Bottlers Japan als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 42,82, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende weist Coca-Cola Bottlers Japan eine positive Differenz von +0,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Getränkebranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +17,32 Prozent abweicht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Coca-Cola West kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Coca-Cola West jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola West-Analyse.

Coca-Cola West: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...