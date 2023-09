Coca-Cola: Potenzial von +21,48% - Kursziel 65,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Nach Ansicht von Analysten ist die Coca-Cola-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 65,66 EUR, was einem Potenzial von +21,48% entspricht.

• Coca-Cola legt am 22.09.2023 um +0,10% zu

• Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 65,66 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,21

Am gestrigen Handelstag verbuchte Coca-Cola an der Börse einen Anstieg um +0,10%. Damit summierte sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -1,20%. Offensichtlich zeigt sich der Markt in dieser Hinsicht momentan eher pessimistisch.

Ob die Marktteilnehmer mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig: Zwölf Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und sechs weitere bewerten sie als kaufenswert. Fünf Experten positionieren...