Coca-Cola: Potenzial von +15,95% - Kursziel bei 64,89 EUR

Coca-Colas Aktienbewertung ist laut Analysten momentan nicht angemessen. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +15,95% höher als der aktuelle Preis.

• Coca-Cola: Anstieg um +0,37% am 02.06.2023

• Das Kurspotenzial von Coca-Cola beträgt +15,95%

• Guru-Rating für Coca-Cola bleibt stabil mit einem Wert von 4,15

Am gestrigen Handelstag konnte die Coca-Cola Aktie an Wert gewinnen und verzeichnete einen Anstieg von +0,37%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein geringer Verlust von -0,06%. Momentan scheint der Markt eher neutral eingestellt zu sein.

Die Meinung der Bankanalysten über die zukünftige Entwicklung war wohl eine andere. Die Stimmung spricht jedoch für sich.

Das mittelfristige Kursziel von Coca-Cola beläuft sich auf 64,89 EUR.

Laut Durchschnittswert der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Ziel bei...