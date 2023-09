Coca-Cola: Potenzial für +18,81% - Kursziel bei 65,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 65,23 EUR mit einem Potenzial von +18,81%.

• Am 07.09.2023 legte die Coca-Cola-Aktie um +0,19% zu

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,21

Trotz eines schwachen Trends in den vergangenen fünf Handelstagen und einer pessimistischen Stimmung am Markt sehen zwölf Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere Experten teilen diese Einschätzung auf optimistische Art.

Fünf Analysten vergeben das Rating “halten”, während nur ein Experte darauf besteht, dass es sich nun um einen Verkauf handelt. Insgesamt ergibt dies eine positive Einschätzung durch rund 75% der Analysten.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert hoch mit dem Wert von 4,21 Punkten.

Im Vergleich zum aktuellen...