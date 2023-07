Coca-Cola: Kursziel bei 62,26 EUR - +15% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola zeigt sich am Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen mit einer neutralen Kursentwicklung von +0,68%. Gestern wurde ein kleines Plus von +0,32% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 62,26 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung von +15% eröffnen.

• Coca-Cola: Am 19.07.2023 mit einem Anstieg von +0,32%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 62,26 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +70%

13 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere sechs setzen sie auf “Kauf”. Sieben Experten halten die Aktie für neutral und nur einer empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating hat sich zuletzt nicht verändert und liegt weiterhin bei 4,15 Punkten.

Diese Einschätzungen zeigen...