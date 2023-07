Coca-Cola: Kursziel bei 62,22 EUR - Analysten erwarten Kurspotenzial von +14,75%

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola Aktie hat am gestrigen Handelstag um +0,91% zugelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,68% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 62,22 EUR. Wenn sich ihre Einschätzung bewahrheitet, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +14,75%. Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen empfehlen 19 (70%) die Aktie zum Kauf oder halten sie für attraktiv.

• Coca-Cola: Am 14.07.2023 mit +0,91%

• Das Kursziel von Coca-Cola liegt bei 62,22 EUR

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,15 nach zuvor ebenfalls 4.15