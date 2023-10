Coca-Cola: Kursziel bei 62,20 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola wird derzeit an der Börse unterbewertet gehandelt, so die Meinung von Experten. Das mittelfristige Kursziel für Coca-Cola liegt bei 62,20 EUR, was ein Potenzial von +23,41% bedeutet.

• Coca-Cola verzeichnete am 06.10.2023 einen Zugewinn von +1,45%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,25

• Laut Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf

Nachdem sich in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung um -4,22% ergab und der Markt pessimistisch wirkt, konnte Coca-Cola gestern mit einem Plus von +1,45% aufwarten.

Laut aktuellen Schätzungen sehen zwölf Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und sechs weitere Experten empfehlen sie zum Kauf. Sechs weitere halten das Wertpapier für neutral.

Insgesamt bewerten somit drei Viertel aller Analysten die Aussichten positiv (75%).

Das...