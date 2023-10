Coca-Cola: Kurspotenzial von 24,85% – Aktie wird unterschätzt

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Coca-Cola-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 62,20 EUR und damit +24,85% über dem aktuellen Kurs.

• Coca-Cola legte gestern um +0,28% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,25

• Durchschnittlich empfehlen 12 Analysten die Aktie als starken Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie -5,33%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei optimistischen 62,20 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von fast +25%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends der letzten Zeit.

Der Anteil der Analytiker mit einer positiven Einstellung beträgt jedoch immerhin beeindruckende +75%. Insgesamt gibt es...