Coca-Cola: Kurspotenzial von +16,93% - 63,70 EUR

Am gestrigen Handelstag musste Coca-Cola eine negative Kursentwicklung von -1,32% hinnehmen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich somit ein Minus von insgesamt -0,76%. Trotzdem sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie noch nicht voll ausgeschöpft und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 63,70 EUR – was einem Aufwärtspotenzial von +16,93% entspricht.

• Coca-Cola mit Verlust im aktuellen Handelstag (-1,32%)

• Analysten-Konsens: Mittelfristiges Kursziel bei 63,70 EUR

• Positive Einschätzung durch 79 % der Analysten (13x “Kauf”, 6x “Halten”)

Laut dem Durchschnittswert der Experteneinschätzungen ist die Aktie aktuell sehr aussichtsreich. Im Detail empfehlen sogar 13 Analysten den Kauf des Wertpapiers und weitere sechs Experten sprechen zumindest eine Kaufempfehlung aus. Auch wenn sie weniger...