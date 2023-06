Coca-Cola: Kurspotenzial von +13,60% auf 63,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola verzeichnete am vergangenen Handelstag eine Entwicklung von -0,26%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage ergeben ein Plus von +2,53%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Coca-Cola liegt derzeit bei 63,89 EUR. Sollten die Bankanalysten recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +13,60% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt auch kritische Stimmen.

Aktuell empfehlen 13 Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs sehen sie als Wertanlage an. Sieben Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt sind demnach noch rund 70% der befragten Analysten zumindest optimistisch gestimmt. Ein positiver Trend wird durch das Guru-Rating bestätigt. Dieses bleibt weiterhin...