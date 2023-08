Coca-Cola: Kurspotenzial von +13,07% - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Am gestrigen Handelstag konnte Coca-Cola an der Börse eine positive Kursentwicklung von +0,05% verzeichnen. Die vergangene Woche fiel jedoch mit einem Gesamtergebnis von -1,02% eher schwach aus. Eine Meinungsumfrage unter Bankanalysten ergab ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von 63,41 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies aktuell ein Potenzial in Höhe von +13,07% eröffnen.

Derzeit teilen 70,37% der befragten Experten diese Einschätzung und empfehlen den Kauf der Aktie. Während 6 Analysten optimistisch sind und die Bewertung “Kauf” vergeben haben, sehen sich weitere 7 Experten neutral und raten dazu die Aktie zu halten. Lediglich einer bleibt skeptisch und gibt der Aktie das Rating “Verkauf”. Der Guru-Rating Indikator zeigt nunmehr einen Wert von 4,15 nach dem vorherigen Stand bei “Guru-Rating...