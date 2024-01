Coca-Cola?! Keine schlechte Wahl. PepsiCo hat mehr Dividendenwachstum, General Mills mehr Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663)? Keine Frage: Sie ist nicht verkehrt. Ja, sie ist sogar in meinem Depot. Im Moment können Einkommensinvestoren sie sogar mit über 3 % Dividendenrendite kaufen. Als sogenannter Dividendenkönig haben wir eine hervorragende Chance, langfristig bedeutend mehr passives Einkommen zu erhalten.

Vermutlich wird Coca-Cola kaum der gigantische Renditetreiber sein, der uns schnell viel Geld bringt. Im Laufe der Zeit dürften jedoch moderate Kursperformances und höhere Dividendenrenditen möglich sein. Für mich ist Coca-Cola daher eine sehr einfache und zugleich sichere Wahl.

Wer jedoch mehr möchte, der hat zwei Optionen. Vielleicht auch mehr. Allerdings möchte ich heute PepsiCo (WKN: 851995) und General Mills (WKN: 853862) hervorheben, die jeweils gewisse Vorzüge zu bieten haben. Entweder bedeutend mehr Dividendenwachstum. Oder eine deutlich höhere Dividendenrendite.

Konkurrent von Coca-Cola: PepsiCo mit mehr Dividendenwachstum

Eine erste Aktie, die eine Alternative zu Coca-Cola sein könnte, ist PepsiCo. Zunächst müssen wir hier mit vermeintlichen „Einbußen“ leben. Anders als Coca-Cola hat PepsiCo nämlich lediglich 2,9 % Dividendenrendite. Das heißt, dass es einerseits ein Quäntchen weniger gibt. Aber andererseits auch, dass die Bewertung womöglich ein kleines bisschen teurer erscheint.

Auch an Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis können wir das ablesen. PepsiCo ist hier laut nasdaq.com mit einem Wert von 28 bewertet, während Konkurrent Coca-Cola auf 24 kommt. Allerdings scheint es sich hierbei um die 2022er Gewinne je Aktie zu handeln. Für das Jahr 2023 werden sich diese Bewertungen voraussichtlich reduzieren.

Beide US-Getränkekonzerne können dabei mit einem starken Portfolio und jeweils vielen, bekannten Marken aufwarten. Coca-Cola bekanntlich mit der gleichnamigen Limonade, sowie Fanta, Sprite, Lift und wirklich vielen, vielen mehr. Bei PepsiCo ist es hingegen die fast gleichnamige Pepsi-Cola, sowie 7Up, Mirinda und weitere, neben einem ebenfalls großen Snack-Segment. Beide sind sehr markenstark und konnten in der Vergangenheit mit Pricing-Power überzeugen.

Eine womöglich deutlich attraktivere Eigenschaft gibt es jedoch bei PepsiCo: Das Dividendenwachstum. Alleine im letzten Jahr erhöhte das Management um 10 % im Jahresvergleich die Dividende je Aktie. Davor sind es hingegen rund 7 % gewesen und im Jahr davor ca. 5 %. Bei Coca-Cola gab es in den letzten beiden Jahren erstmals wieder ein Dividendenwachstum um 4 bis 5 %. Das zeigt, dass der Wettbewerber deutlich wachstumsstärker ist. Selbst in wenigen Jahren könnte die Dividendenrendite von PepsiCo daher die von Coca-Cola übersteigen.

General Mills: Günstiger und mit höherer Dividendenrendite

Zugegebenermaßen ist es schwierig zu sagen, dass General Mills mit dem Markenportfolio von Coca-Cola mithalten kann. Hier sind es eher Häagen-Dasz-Eis oder auch Knack&Back, die zu den bekannteren Marken gehören. In den USA bildet der US-Konzern jedoch zumindest im Cornflakes-Segment mit Blick auf die Marktführerschaft eine Spitze mit Kellogg. Das zeigt, dass es durchaus einige bis viele Highlights im Portfolio gibt, die Pricing-Power besitzen.

General Mills ist dennoch deutlich unbekannter, was die Dividendenaktie nicht weniger attraktiv macht. Insbesondere hat die Tiernahrung in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Wachstum geführt. Jetzt ist möglicherweise der Zeitpunkt gekommen, in dem das operative Geschäft nach Zeiten des starken Wachstums ein wenig auf dem hohen Niveau konsolidiert. Aber auch das muss nicht verkehrt sein. Zumal wir die Aktie heute wieder günstiger bewertet kaufen können.

General Mills ist insbesondere im Vergleich zu Coca-Cola preiswert bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt zur Zeit bei einem Wert von 16. Die Dividendenrendite beläuft sich hingegen auf mehr als 3,5 %. Bemerkenswert: Im letzten Jahr wuchs die Dividende je Aktie um 9 % von 0,54 US-Dollar auf 0,59 US-Dollar. Zwar ist die Aktie kein Dividendenaristokrat oder ein Dividendenkönig (so wie eben Coca-Cola). Aber es gibt eine zumindest solide Historie von fast 40 Jahren mit einer beständigen Ausschüttung. Mitsamt der moderaten Bewertung ist das ebenfalls ein Aspekt, den ich durchaus interessant finde.

