Coca Cola Hbc Adr Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "U.S. Gold":

Der Aktienkurs von Coca-cola Hbc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -3,51 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Coca-cola Hbc im Branchenvergleich eine Outperformance von +17,46 Prozent erreicht hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Coca-cola Hbc um 8,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Coca-cola Hbc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Coca-cola Hbc veröffentlicht, was in den letzten Tagen zu einer insgesamt positiven Stimmung am Meinungsmarkt geführt hat. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Coca-cola Hbc eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent. In der "Getränke"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -0,55 Prozent, weshalb die Coca-cola Hbc-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Coca-cola Hbc mit 14,69 gegenüber vergleichbaren Unternehmen aus der "Getränke"-Branche (23,76) um 38 Prozent niedriger ist. Dies signalisiert eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt.