Coca Cola Hbc Adr Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Coca-Cola Hbc-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2280,71 GBP, während der Aktienkurs (2305 GBP) um +1,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was die "Neutral"-Einstufung bestätigt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 2185,56 GBP, was einer Abweichung von +5,46 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coca-Cola Hbc-Aktie weist für die letzten 7 Tage einen Wert von 21 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und dementsprechend mit "Gut" bewertet wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls die Überverkauft-Bewertung mit einem Wert von 28,25. Insgesamt wird die Aktie daher auch nach RSI-Bewertung mit "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Coca-Cola Hbc in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da kaum eine Veränderung im Fokus der Anleger festgestellt wurde. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor erzielt die Coca-Cola Hbc-Aktie mit einer Rendite von 20,14 Prozent eine deutlich bessere Performance. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -3,59 Prozent für die Getränke-Branche liegt die Aktie mit 23,73 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.