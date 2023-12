Coca-Cola HBC Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coca-cola Hbc-Aktie liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 27, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coca-cola Hbc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2275,4 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 2277 GBP, was einem Unterschied von +0,07 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (2159,64 GBP) ergibt hingegen eine positive Bewertung ("Gut"), da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag (+5,43 Prozent).

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein günstiges Verhältnis von 14,69 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel in der "Getränke"-Branche (23,76) liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Coca-cola Hbc-Aktie beträgt 3,2 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt und daher eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält. Insgesamt erhält die Coca-cola Hbc-Aktie demnach überwiegend positive Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.

