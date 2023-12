Coca-Cola HBC Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Unternehmen Coca-cola Hbc hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 13,95 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der Getränkebranche durchschnittlich um -3,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,46 Prozent im Branchenvergleich für Coca-cola Hbc. Auch im Verbrauchsgütersektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 8,96 Prozent über dem Durchschnitt punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Coca-cola Hbc ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Aktie von Coca-cola Hbc wird auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 8,82, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 32,67 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2274,14 GBP. Der letzte Schlusskurs von 2274 GBP weicht nur um -0,01 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +5,55 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coca-cola Hbc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

