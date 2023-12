Coca-Cola HBC Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Coca-cola Hbc zeigen sich interessante Ausprägungen, insbesondere in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse Beachtung findet, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI von Coca-cola Hbc liegt bei 56,67, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Coca-cola Hbc abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 2933,33 GBP, was eine Steigerung um 28,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (2288 GBP) darstellen würde. Aus Analystensicht erhält die Coca-cola Hbc-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Coca-cola Hbc liegt aktuell bei 3,2 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Aufgrund dieses Vergleichs erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Coca-Cola HBC-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coca-Cola HBC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Coca-Cola HBC-Analyse.

Coca-Cola HBC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...