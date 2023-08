Coca-Cola: Experten erwarten Kurspotenzial von 11,68%

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Coca-Cola-Aktie wird derzeit eine falsche Bewertung zugeschrieben. Nach Ansicht von Analysten liegt das wahre Kursziel um +11,68% über dem aktuellen Wert.

• Am 31.07.2023 legte Coca-Cola um +0,15% zu

• Das Kursziel beträgt derzeit 63,41 EUR

• Guru-Rating wurde auf 4,15 angehoben

Am Finanzmarkt verzeichnete Coca-Cola gestern einen Anstieg von +0,15%. In den vergangenen fünf Handelstagen stiegen die Ergebnisse um insgesamt +0,52%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit neutral eingestellt ist.

Die Bankanalysten haben durchschnittlich ein mittelfristiges Kursziel von 63,41 EUR für die Aktie festgelegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +11,68% eröffnen. Es gibt jedoch einige Analysten mit einer anderen Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der Aktien des...