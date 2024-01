Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenpolitik von Coca-Cola Europacific wird von der Redaktion positiv bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 3,59 Prozent, was 3,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. Die Dividendenrendite wird durch die Beziehung zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs bestimmt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Coca-Cola Europacific in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +52,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich der Verbrauchsgüter lag die Rendite des Unternehmens ebenfalls 52,21 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Analyse der Internetkommunikation im Hinblick auf die Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Coca-Cola Europacific überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert.

Insgesamt erhält Coca-Cola Europacific daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Coca-Cola Europacific Partners kaufen, halten oder verkaufen?

