Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Derzeit schüttet Coca-Cola Europacific höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Der Unterschied beträgt 3,59 Prozentpunkte (3,59 % gegenüber 0 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Coca-Cola Europacific in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 52,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um 0 Prozent, was eine Outperformance von +52,21 Prozent im Branchenvergleich für Coca-Cola Europacific bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr. Coca-Cola Europacific lag 52,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu bestimmen. Coca-Cola Europacific wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,24 Punkten, was bedeutet, dass die Coca-Cola Europacific-Aktie überverkauft ist und demzufolge ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,6, was bedeutet, dass Coca-Cola Europacific hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft, und damit erhält Coca-Cola Europacific eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Coca-Cola Europacific von 58,9 EUR mit +2,92 Prozent Entfernung vom GD200 (57,23 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung als "Neutral"-Signal eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 56,05 EUR auf, was für den Aktienkurs ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +5,08 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Coca-Cola Europacific-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

