Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Coca-cola Europacific konnte in den letzten 12 Monaten eine hohe Rendite von 52,21 Prozent erzielen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Der Aktienkurs des Unternehmens hat jedoch in den letzten Tagen leicht nachgelassen und liegt nun bei 55,6 EUR. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,37 EUR liegt und somit einen leicht negativen Abstand zum GD200 aufweist. Auch der GD50 weist einen Abstand von -3,02 Prozent zur aktuellen Aktie auf. Anleger haben in den letzten Wochen überwiegend positiv über Coca-cola Europacific diskutiert, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 46,15 Punkten, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Für den RSI auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Coca-cola Europacific somit als neutral bewertet.

