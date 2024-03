Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von Coca-cola Europacific hat in den vergangenen Monaten wenig Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einstufung, basierend auf Werten von 24,14 für RSI7 und 36,07 für RSI25. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt mit 59,09 EUR deutlich über dem letzten Schlusskurs (65,7 EUR) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 62,79 EUR liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 zeigt, dass die Aktie von Coca-cola Europacific weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält. Insgesamt wird die Aktie von Coca-cola Europacific auf Basis verschiedener Indikatoren als "Gut" bewertet.

