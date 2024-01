Coca-Cola Europacific Partners Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Coca-Cola Europacific erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie bei 20,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Coca-Cola Europacific. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Coca-Cola Europacific höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Dies führt zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 57,58 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch mit 60,2 EUR darüber, was zu einem Abstand von +4,55 Prozent führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 56,91 EUR angenommen, was einer Differenz von +5,78 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich also, dass Coca-Cola Europacific gemischte Bewertungen erhält, wobei die Dividendenpolitik und die technische Analyse positiv bewertet werden, während das Sentiment in den sozialen Medien auf eine geringere Aufmerksamkeit des Unternehmens hinweist.

